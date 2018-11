Scaloni promuove Icardi e Dybala: «Felice che si siano sbloccati»

Scaloni soddisfatto delle prestazioni di Mauro Icardi e Paulo Dybala in Argentina-Messico: ecco le parole del ct dell’Albiceleste

Argentina-Messico, la svolta per Mauro Icardi e Paulo Dybala: gli attaccanti di Inter e Juventus hanno trovato la prima rete in Nazionale e il ct Scaloni si è detto molto soddisfatto. Ecco le sue parole: «Dobbiamo essere contenti non solo per i gol di Icardi e Dybala: tutti si impegnano al massimo, poi la palla può entrare o no. C’è una buona base sulla quale continuare a lavorare».

Continua il commissario tecnico dell’Albiceleste: «Gli argentini devono capire che gli attaccanti segnano ogni domenica, dobbiamo essere felici perché due calciatori importanti come Icardi e Dybala si sono sbloccati. Dobbiamo essere contenti che questi giocatori siano in Nazionali, daranno grande gioia ai tifosi».