Arias o Sabaly per la fascia destra del Napoli. E’ quasi fatta per il colombiano ma il club azzurro non molla il senegalese

Intrigo sulla fascia destra per il Napoli. Il club azzurro, per stessa ammissione del presidente De Laurentiis, è molto vicino a chiudere l’affare Santiago Arias con il PSV ma non ha ancora definito l’affare al 100% e tiene vive le altre piste a cominciare da quella che porta a Sabaly, terzino destro senegalese. «Penso che ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo chiudendo per Arias. La cosa strana è che stiamo trattando due giocatori simultaneamente dello stesso ruolo. E l’altro non è Sabaly» ha detto ADL.

Il presidente però mente perché nella giornata di domani sono state fissate le visite mediche per Sabaly. Il terzino del Bordeaux è un concreto obiettivo del club azzurro. Il Napoli vuole vederci chiaro e vuole capire quali sono le condizioni fisiche del giocatore. Vedremo se si chiuderà prima per Arias, o se risaliranno le quotazioni di Sabaly: da questi due nomi uscirà il nuovo terzino del Napoli.