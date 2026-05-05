Arsenal Atletico Madrid 1-0: i Gunners volano in finale di Champions League! Decide la rete di Saka nel primo tempo

Arsenal Atletico Madrid, che partita! All’Emirates Stadium si è giocata la semifinale di ritorno di Champions League: ecco cosa è successo

Che partita all”Emirates Stadium, dove è andata in scena Arsenal Atletico Madrid. La squadra di Arteta ospita quella di Diego Simeone per la semifinale di ritorno della Champions League 2025/26. Ecco come è andata

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LA PARTITA

Come all’andata, l’Arsenal ha trovato il vantaggio nei minuti finali del primo tempo grazie al tap‑in di Bukayo Saka, rapido a ribadire in rete dopo la respinta di Oblak sul tiro di Trossard. L’esterno inglese, tornato titolare dopo essere partito dalla panchina nella gara precedente a causa di un problema al tendine d’Achille che lo aveva costretto a saltare cinque delle ultime sette partite, ha così firmato il gol che ha sbloccato il match.