Arsenal ko in semifinale: vince il Villarreal per 2-1

Il Villarreal si è aggiudicato il primo round per accedere alla finale di Europa League: Arsenal ko per 2-1, ma tutto ancora aperto in vista del ritorno sul prato dell’Emirates Stadium.

Successo importante dell’ex tecnico dei Gunners Emery, in festa grazie alle reti di Trigueiros e Albiol. A tenere aperto il discorso qualificazione è il rigore trasformato da Pepé nella ripresa.