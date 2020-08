Arthur Juve, si comincia: il brasiliano presto in campo in bianconero

Comincia l’avventura di Arthur alla Juve. Dopo le ultime disavventure, il brasiliano è pronto a sbarcare a Torino

La scelta di non tornare dal Brasile e non terminare la Champions con il Barcellona avrebbe potuto portare a battaglie legali tra il club blaugrana e Arthur, ma tutto sembra pronto a risolversi con una rescissione anticipata di qualche giorno, non ancora arrivata ma di fatto vicinissima, come spiega La Gazzetta dello Sport. Dopo l’ultima disavventura alla guida della sua Ferrari, il brasiliano è pronto a cominciare un nuovo capitolo con la Juve.

Il centrocampista sarà a disposizione di Andrea Pirlo e della Vecchia Signora già da lunedì24 agosto, quando la squadra si riunirà per iniziare la preparazione.