Arthur torna alla Juventus dopo il prestito al Gremio: rientro alla Continassa e nuovo giro di valutazioni per il futuro

Arthur si prepara a fare ritorno, ancora una volta, alla Juventus. Dopo la parentesi in prestito al Gremio, il centrocampista brasiliano rientra ufficialmente in Italia a causa del mancato accordo per il prolungamento del prestito.

COMUNICATO GREMIO – “Il Gremio Foot-Ball Porto Alegrense comunica che il centrocampista Arthur non rinnoverà il contratto dopo la scadenza del prestito dalla Juventus, prevista per il 30 giugno 2026. A fronte dell’interesse manifestato per la permanenza del giocatore, il club ha formalizzato una proposta per un nuovo contratto. Tuttavia, non è stato raggiunto un accordo economico tra le parti coinvolte, nonostante la volontà reciproca di proseguire il percorso del giocatore all’Arena. Il Gremio ringrazia il giocatore per i servizi resi e gli augura successo nel prosieguo della sua carriera sportiva“.

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La sua ultima apparizione in bianconero risale all’11 maggio 2022, nella finale di Coppa Italia persa contro l’Inter. Acquistato nel 2020 nell’operazione con il Barcellona, Arthur ha collezionato 63 presenze, con 1 gol e 1 assist, prima di vivere tre esperienze in prestito: Liverpool, Fiorentina, Girona, e infine il ritorno in Brasile.

Nessun accordo sul cartellino: rientro obbligato

Sul piano internazionale non è stata trovata la formula economica per chiudere l’operazione. La Juventus aveva ipotizzato una cessione tra gli 8 e i 10 milioni, ma l’intesa non è mai arrivata.

Arthur farà quindi ritorno alla Continassa per incontrare il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali e il tecnico Luciano Spalletti, così da valutare il suo futuro.

Le opzioni: Serie A, Turchia o nuovo ritorno in Brasile

Le possibilità restano molteplici:

permanenza in Serie A

offerte dalla Turchia , con il Besiktas particolarmente interessato

, con il particolarmente interessato un nuovo trasferimento in Brasile

La sensazione, però, è che Arthur sia destinato a partire ancora una volta.

Spalletti non lo vede come regista: la Juve deve investire

Il brasiliano non rientra nei piani tecnici di Spalletti: non può essere il regista richiesto dal nuovo allenatore e non rispecchia le caratteristiche necessarie per guidare la manovra bianconera.

La Juventus dovrà quindi investire su un centrocampista di spessore, mentre Arthur — mai davvero convincente a Torino — sembra avviato verso un nuovo prestito o una cessione definitiva.