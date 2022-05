Asllani, è derby tra Inter e Milan per il giovane dell’Empoli

Sarà una sfida in estate tra Inter e Milan per aggiudicarsi il giovane talento dell’Empoli, Kristjan Asllani. Il punto della situazione

In estate l’Inter dovrà rivedere il centrocampo, in particolare il terzetto che dovrà coprire le spalle al trio titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu. Vecino è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Vidal ha annunciato che andrà via, nonostante abbia ancora un anno di contratto (ma il club ha una clausola per rescindere a fine stagione pagando una clausola da 4 milioni). Sensi tornerà alla base dopo il prestito alla Sampdoria, ma verrà quasi sicuramente ceduto. Rimangono Gagliardini, che sulla carta dovrebbe rimanere a meno di richieste particolari, e il giovane Agoume di rientro dal prestito al Brest.

È probabile che servano almeno due innesti, una mezzala che possa alternarsi con Barella e Calhanoglu e un vice Brozovic. In questo caso il profilo preferito è quello di Kristjan Asllani dell’Empoli, con Schouten del Bologna e Fernandez del River Plate. Fra l’altro per Asllani potrebbe andare in scena il prossimo derby di mercato: sul 20enne albanese c’è anche il Milan, con Maldini che starebbe pensando di bloccare il giocatore e lasciarlo a maturare ad Empoli un’altra stagione. A riportarlo è Tuttosport.