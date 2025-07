Assalto del Bayern a Luis Díaz: offerta da 52 milioni, ma il Liverpool fa muro - Calcio News 24

Luis Diaz e l’assalto del Bayern per il talento. Ecco la risposta attuale del Liverpool. Le ultime



Un’offerta ufficiale per scuotere il mercato e testare la determinazione del Liverpool. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, il Bayern Monaco ha lanciato il suo primo, concreto assalto per l’esterno offensivo dei Reds, Luis Díaz. I bavaresi avrebbero messo sul piatto una prima offerta da 52 milioni di euro, una cifra ritenuta però ancora molto lontana dalla valutazione che il club di Anfield fa del suo giocatore.

Si apre così ufficialmente un braccio di ferro che promette di infiammare l’estate delle due big che nell’ultima stagione hanno trionfato nei rispettivi campionat sotto la guida di Vincent Kompay e di Arne Slot.

Nonostante un mercato in entrata già scoppiettante, con gli arrivi di Wirtz, Kerkez e Frimpong, il Liverpool non ha alcuna intenzione di cedere il 28enne colombiano, considerandolo una pedina fondamentale del suo progetto.

La sua ultima stagione ad Anfield, del resto, è stata di altissimo livello, confermandolo come uno degli esterni più decisivi della Premier League. Con un bilancio di 14 gol e 11 assist in tutte le competizioni, il colombiano è stato un pilastro nella cavalcata che ha riportato il titolo ad Anfield.

Tuttavia, la situazione è più complessa di quanto sembri. Il contratto di Díaz scade nel 2027 e, al momento, non sono state avviate discussioni per un rinnovo. Un silenzio che, come sottolinea la stampa inglese, si fa sempre più assordante.

È in questo stallo che si è inserito con forza il Bayern. Il club tedesco, forte di un accordo di massima già raggiunto con l’entourage del giocatore, punta a fare leva sulla volontà dello stesso Díaz, che sarebbe aperto a una nuova sfida. La strategia bavarese è chiara: partire con un’offerta più bassa per poi aumentarla, contando sulla pressione che il giocatore stesso potrebbe esercitare. Il Liverpool, per ora, fa muro, ma la partita è appena iniziata.