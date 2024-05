Atalanta Bayer Leverkusen, cambio OBBLIGATO per Gasperini: Kolasinac NON CE LA FA. Le condizioni

Koalsianc alza la bandiera bianca al termine del primo tempo: al suo posto entra Giorgio Scalvini per la ripresa

Cambio obbligato per l’Atalanta Gian Piero Gasperini all’intervallo. Poco prima di riprendere il gioco dopo la pausa, Kolasinac fa segno di non farcela e chiede il cambio: al suo posto ci sarà Scalvini.

L’ex Arsenal, autore fino a quel momento di una partita di altissimo livello, era reduce da un infortunio ed era stato recuperato all’ultimo. Per il Leverkusen esce Stanisc per far posto a Boniface, scelta tattica.