Atalanta-Bayern Monaco streaming gratis? Dove vederla in tv
Tra le partite di stasera degli ottavi di finale di Champions League c’è in programma anche la sfida Atalanta-Bayern Monaco. I bergamaschi sono gli unici rimasti a rappresentare l’Italia, dopo l’uscita ai gironi del Napoli e quelle di Inter e Juventus ai playoff.
Nell’ultimo decennio l’Atalanta ha incrociato quasi tutte le grandi squadre del calcio europeo, ma all’appello mancavano proprio i tedeschi. In realtà esiste un unico precedente tra le due formazioni, anche se non si trattava di una competizione ufficiale: nel 1973 le squadre si affrontarono in un’amichevole disputata allo stadio Sant’Alessandro di Bergamo, conclusa con un 2-0 a favore dei bavaresi e con la firma in campo anche di Franz Beckenbauer.
Di seguito ecco tutte le informazioni su dove vedere in tv e in streaming Atalanta-Bayern Monaco.
Atalanta-Bayern Monaco: dove vederla in tv e in streaming
Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.
L’abbonamento comprende non solo Atalanta-Bayern Monaco, ma anche:
- Tutte le competizioni UEFA (Champions, Europa League, Conference League);
- Serie A Enilive, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1;
- Tennis con US Open, ATP Tour, WTA Tour, ATP Finals e WTA Finals, oltre a Wimbledon;
- Formula 1 e MotoGP in esclusiva;
- Basket italiano e internazionale (NBA, EuroLeague, EuroCup, Serie A LBA).
Per abbonarsi basta andare sul sito ufficiale di NOW. Nessuna possibilità di vederla invece in streaming gratuito: nel calendario della Champions League su TV8 in chiaro non rientra il match dei bianconeri.
Le probabili formazioni di Atalanta-Bayern Monaco
L’Atalanta ha dimostrato più volte di saper sorprendere anche contro avversari di grande livello. Non a caso l’ultimo exploit è arrivato proprio contro una squadra tedesca, quando la formazione bergamasca è riuscita a rimontare il 2-0 subito a Dortmund, risultato che le ha consentito di arrivare fin qui.
Per la sfida, Palladino sembra orientato a schierare Zalewski e Samardzic alle spalle di Scamacca, preferito a Krstovic. Sulla corsia destra Zappacosta appare in vantaggio su Bellanova, mentre per il resto non sono previste particolari novità nell’undici iniziale.
Per quanto riguarda i bavaresi, Kane è convocato per il match contro l’Atalanta. Un’ottima notizia per Kompany.
Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Bayern:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany.
