Atalanta-Bayern Monaco streaming gratis? Dove vederla in tv

Published

2 ore ago

on

By

scamacca

Tra le partite di stasera degli ottavi di finale di Champions League c’è in programma anche la sfida Atalanta-Bayern Monaco. I bergamaschi sono gli unici rimasti a rappresentare l’Italia, dopo l’uscita ai gironi del Napoli e quelle di Inter e Juventus ai playoff.

Nell’ultimo decennio l’Atalanta ha incrociato quasi tutte le grandi squadre del calcio europeo, ma all’appello mancavano proprio i tedeschi. In realtà esiste un unico precedente tra le due formazioni, anche se non si trattava di una competizione ufficiale: nel 1973 le squadre si affrontarono in un’amichevole disputata allo stadio Sant’Alessandro di Bergamo, conclusa con un 2-0 a favore dei bavaresi e con la firma in campo anche di Franz Beckenbauer.

Di seguito ecco tutte le informazioni su dove vedere in tv e in streaming Atalanta-Bayern Monaco.

Guarda Atalanta-Bayern Monaco su NOW

Atalanta-Bayern Monaco: dove vederla in tv e in streaming

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.

L’abbonamento comprende non solo Atalanta-Bayern Monaco, ma anche:

  • Tutte le competizioni UEFA (Champions, Europa League, Conference League);
  • Serie A Enilive, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1;
  • Tennis con US Open, ATP Tour, WTA Tour, ATP Finals e WTA Finals, oltre a Wimbledon;
  • Formula 1 e MotoGP in esclusiva;
  • Basket italiano e internazionale (NBA, EuroLeague, EuroCup, Serie A LBA).

Per abbonarsi basta andare sul sito ufficiale di NOW. Nessuna possibilità di vederla invece in streaming gratuito: nel calendario della Champions League su TV8 in chiaro non rientra il match dei bianconeri.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bayern Monaco

L’Atalanta ha dimostrato più volte di saper sorprendere anche contro avversari di grande livello. Non a caso l’ultimo exploit è arrivato proprio contro una squadra tedesca, quando la formazione bergamasca è riuscita a rimontare il 2-0 subito a Dortmund, risultato che le ha consentito di arrivare fin qui.

Per la sfida, Palladino sembra orientato a schierare Zalewski e Samardzic alle spalle di Scamacca, preferito a Krstovic. Sulla corsia destra Zappacosta appare in vantaggio su Bellanova, mentre per il resto non sono previste particolari novità nell’undici iniziale.

Per quanto riguarda i bavaresi, Kane è convocato per il match contro l’Atalanta. Un’ottima notizia per Kompany.

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Bayern:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany.

