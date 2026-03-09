Conferenza stampa Kompany pre Atalanta Bayern Monaco: «Vietato sottovalutarli! Ecco come sta Kane, e sull’assenza di De Ketelaere dico questo»

Conferenza stampa Kompany pre Atalanta Bayern Monaco: le parole del tecnico dei bavaresi alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League

La conferenza stampa di Vincent Kompany alla vigilia di Atalanta Bayern Monaco, match valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Queste le parole del tecnico dei bavaresi.

COME HO PREPARATO LA PARTITA? – «Domani giochiamo contro un squadra molto forte. Ci sono delle analogie, visto che fanno molto in profondità con le ali, ma noi dovremmo fare un gioco di pressing. L’Atalanta ha fatto grandi cose, considerando anche la vittoria dell’Europa League, ed è vietato sottovalutare l’avversario».

COME STA KANE? – «Ha fatto un grande allenamento, ma prenderemo una decisione domani: la priorità è convocarlo, indipendentemente se sarà titolare o meno».

SUI RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CONVOCATI – «Per noi non è una novità portare giovani con noi: do molto valore al collettivo e non ai singoli».

PRESSIONE – «Noi pensiamo a fare bene, il nostro obiettivo è quello di essere competitivi in ogni competizione. Non abbiamo paura di nessuno e vogliamo sfruttare ogni singola occasione».

INVITARE I PARENTI AGLI ALLENAMENTI HA AIUTATO? – «Non è una novità. Loro sono una parte della nostra famiglia, ma non ha a che vedere con la partita contro l’Atalanta. Questi momenti sono importanti anche per il gruppo, lo abbiamo fatto una decina di volte».

CALCIO ITALIANO VISTO COME INFERIORE? – «So che è un grande tema abbastanza discusso. L’Atalanta è l’ultima squadra rimasta in Champions League, ma ho visto sia le loro partite che quelle dell’Inter: sono squadre molto competitive. Per me l’Atalanta è un grande avversario per il suo gioco e sarà una gara molto interessante per noi. Loro hanno costruito un grande percorso, soprattutto in Europa».

IN CHE POSIZIONE SAREBBE L’ATALANTA SE GIOCASSE IN BUNDESLIGA? – «Non lo so, ma penso che la differenza non sia così grande. Se l’Atalanta è tra le prime quattro in Italia penso che potrebbe fare la stessa cosa anche in Germania. Noto molta continuità con il gioco di Gasperini e non è semplice mantenere lo stesso livello per tanti anni. Palladino sta facendo un lavoro straordinario».

BAYERN MONACO FAVORITO? – «Siamo abituati ad essere favoriti, o meglio lo dicono gli altri. Giochiamo contro una grande squadre e tutti parlano bene dell’Atalanta: nelle ultime stagioni hanno scritto la storia del calcio italiano in Europa. Puntiamo a vincere».

DIFFERENZE TRA TIFO TEDESCO E ITALIANO – «Contro il Borussia Dortmund i tifosi atalantini sono stati straordinari e decisivi in questa rimonta che ha fatto la squadra. I tifosi italiano sono abbastanza calorosi, così come in Germania».

COSA APPREZZO DI LUIS DIAZ? – «E’ un grande giocatore, ma apprezzo molto il suo carattere. Siamo un grande club, perché siamo molto compatti e soprattutto un gruppo sempre pronto a tutto. Lui sta facendo una buonissima stagione».

UN VANTAGGIO NON AFFRONTARE DE KETELAERE? – «Sarei orgoglioso di vederlo ai Mondiali. Ero contento quando è andato al Milan, ma all’Atalanta si è espresso alla grande. La società e l’ambiente hanno contribuito a questa sua crescita. Penso sia un giocatore talentuoso e spero ritorni a giocare e che faccia molto bene, anche in ottica Nazionale».