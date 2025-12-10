Atalanta Chelsea, Palladino nel post gara: «Oggi i ragazzi sono stati perfetti, in difesa sono stati impressionanti. Hanno avuto coraggio»

Atalanta Chelsea, Palladino: «Qualificazione diretta? Ora mi focalizzo su quella del campionato, siamo troppo indietro»

La sfida tra Atalanta e Chelsea, valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League, si è chiusa con il successo degli inglesi. Entrambe le squadre erano arrivate al match a quota 10 punti, con l’obiettivo di conquistare tre punti preziosi per la classifica.

Il risultato finale è stato 1-2: a segno Joao Pedro per il Chelsea, mentre per l’Atalanta hanno trovato la rete Scamacca e De Ketelaere, rendendo la gara intensa e combattuta fino al termine.

Nel postpartita, Raffaele Palladino a Sky ha rilasciato la consueta intervista, soffermandosi sull’analisi del risultato e sulle prestazioni di alcuni giocatori,

PAROLE – «Grande gara. Non dobbiamo essere alterni, questo è lo spirito che dobbiamo avere. Bisogna risalire in campionato, è nelle nostre forze. Voglio ringraziare i giocatori che oggi non hanno giocato, cercherò di dargli più spazio avanti. Oggi i ragazzi sono stati perfetti, in difesa sono stati impressionanti. Hanno avuto coraggio. Qualificazione diretta? Ora mi focalizzo su quella del campionato, siamo troppo indietro rispetto alle nostre qualità. Il nostro atteggiamento è quello di stasera. In caso, sarebbe un traguardo unico. Regalo che farò ai calciatori se vinceremo col Cagliari? Se vuoi fare un regalo devi dare dei giorni liberi»

