Atalanta, i convocati per la Spal: ancora out Ilicic

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini deve rinunciare ancora a Josip Ilicic, che non ha recuperato dal problema al ginocchio

Dopo la sconfitta con la Sampdoria nel recupero della 27a giornata di Serie A, l’Atalanta va a Ferrara a far visita alla Spal. L’obiettivo deve essere quello di ritrovare i tre punti per cercare di continuare la corsa al settimo posto, che significherebbe Europa League. Per questo Gian Piero Gasperini ha chiamato tutti i migliori uomini a disposizione, ad eccezione di Ilicic, ancora indisponibile per un problema al ginocchio.

Ecco la lista completa dei convocati di Gasperini: Portieri:Berisha, Rossi, Gollini; Difensori: Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, Caldara, Castagne, Mancini, Hateboer, Bastoni; Centrocampisti: Cristante, Freuler, De Roon, Melegoni, Haas; Attaccanti: Cornelius, Gomez, Petagna, Barrow.