Atalanta De Roon: «Se uno così può vincere l’Europa League, non rinunciate ai vostri sogni»

Le parole di Marten De Roon, centrocampista e capitano dell’Atalanta, dopo la vittoria dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen

Ieri sera Marten De Roon, capitano dell’Atalanta, non era in campo per la finale di Europa League a causa di un infortunio subito in finale di Coppa Italia. Nonostante questo, nel momento di sollevare la Coppa ieri sera, il vice Djimsiti ha aspettato che l’olandese potesse sollevarla insieme a lui. A fine partita il capitano della Dea, nel suo stile molto ironico e autoironico, ha voluto commentare la vittoria dell’Europa League con una sua foto – particolarmente non fotogenica – ai suoi esordi allo Sparta Rotterdam. Di seguito le sue parole sui social.

If this kid can win the Europa League, don’t give up on your dreams. pic.twitter.com/qzPoSwOHnf — Marten de Roon (@Dirono) May 22, 2024

«Se questo ragazzo può vincere l’Europa League, non rinunciate ai vostri sogni».