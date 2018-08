Europa League: dove vedere Atalanta-FC Copenaghen

Atalanta-FC Copenaghen streaming e diretta tv: ecco dove vedere l’andata dei playoff di Europa League 2018/2019

Atalanta-FC Copenaghen è la partita valida per l’ultimo turno dei preliminari (playoff) di Europa League 2018/2019 in programma per giovedì 23 agosto 2018 alle ore 20 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia (lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia resta indisponibile per la gare casalinghe nerazzurre europee perché non corrispondente ai parametri UEFA). La squadra di Gian Piero Gasperini – reduce dalla straripante vittoria rimediata per 4 a 0 nella prima di campionato contro il Frosinone – si appresta ad affrontare l’ultimo step, sicuramente il più complicato, per l’approdo alla fase a gironi della competizione (sorteggio il 31 agosto) dove ad attenderla ci sono già due club italiani: la Lazio ed il Milan. Di fronte la formazione orobica avrà lo storico club danese dell’FC Copenaghen, che nel turno precedente ha eliminato i bulgari del CSKA Sofia.

Atalanta-FC Copenaghen sarà trasmessa in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport, per la precisione su Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242) e in pay-per-view, acquistabile singolarmente per i non abbonati al pacchetto Sky Sport, anche sulle frequenze di Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box). Non è tutto, perché la partita sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile anche tramite l’app Sky Go disponibile per gli abbonati satellitari.

Atalanta-FC Copenaghen: probabili formazioni

QUI ATALANTA – Possibile qualche novità rispetto alla gara di campionato col Frosinone per Gasperini, che potrebbe dar vita ad un turnover moderato. In porta spazio allora a Pierluigi Gollini, già in campo nel turno precedente, mentre in difesa il giovane Gianluca Mancini dovrebbe rilevare lo svizzero Berat Djimsiti. Sulla fascia destra riposo per Hans Hateboer, autore di un’ottima prestazione lunedì sera, per Timothy Castagne. A sinistra confermato Robin Gosens. Sulla trequarti infine occhio al giovanissimo Matteo Pessina, che potrebbe prendere il posto di Mario Pasalic, con Alejandro Gomez confermato in attacco ma affiancato non più da Moussa Barrow (come contro i ciociari), bensì dallo scalpitante Duvan Zapata.

QUI FC COPENAGHEN – L’allenatore Stale Solbakken non dovrebbe mutare il proprio solido assetto tattico – il 4-4-2 – e gli uomini in campo. A centrocampo occhio al capitano Zeca (giocatore portoghese naturalizzato greco), probabilmente l’uomo più tecnico all’interno della rosa danese. Sulla fascia l’insidia è rappresentata dall’ex Ajax Viktor Fischer, autore già di diverse reti da quando è arrivato in Danimarca a gennaio, mentre in avanti conferme per la coppia composta dal senegalese Dame N’Doye e dal bosniaco Kenan Kodro.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

PROBABILE FORMAZIONE FC COPENAGHEN (4-4-2) – Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Gregus, Zeca, Skov, Fischer; N’Doye, Kodro. Allenatore: Solbakken