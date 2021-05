Atalanta, Gasperini: «Questa qualificazione in Champions ha un sapore speciale»

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine di Genoa-Atalanta

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 4-3 in casa del Genoa che è valsa la qualificazione matematica in Champions League.

TERZO ANNO IN CHAMPIONS – «Era difficile pensare di arrivare tre anni di finale in Champions, perché ripetersi è sempre difficile. Da dicembre in poi la squadra è stata grandissima, quest’anno la concorrenza era acerrima. Quest’anno questa qualificazione ha un sapore migliore».

SPINA STACCATA – «A un certo punto abbiamo staccato la spina. La stessa squadra che ha fatto un primo tempo notevole, poi si è fermata e abbiamo subito tre gol in assoluto controllo. Questo ci permetterà di arrivare alla finale di mercoledì non proprio soddisfatti per la prestazione di oggi».

COPPA ITALIA – «Sarebbe il coronamento di queste stagioni, il trofeo potrebbe la ciliegina sulla torta».