Atalanta, il presidente Percassi: «Bergamo di nuovo in Europa. Scalvini? Per ora rimane»

Le parole del presidente dell’Atalanta Antonio Percassi tra ambizione, mercato e voglia di portare Bergamo in Europa

Tramite L’Eco di Bergamo, il presidente dell’Atalanta Percassi ha rilasciato le ultime dichiarazioni pre natalizie, esponendosi sotto tutti i punti di vista tra obiettivi stagionali e calciomercato.

OBIETTIVO STAGIONALE – «Il mio augurio è che l’Atalanta possa ritornare in Europa per Bergamo nell’anno in cui sarà Capitale della cultura italiano».

SCALVINI – «Sta disputando una grande stagione, ma per il momento rimane a Bergamo».

MERCATO – «L’idea di mercato l’abbiamo già implementata in estate: giovani di prospettiva su cui investire. Esattamente come abbiamo fatto con i vari Hojlund, Lookman, Ederson e Soppy».

CASO JUVENTUS – «Noi siamo abbastanza tranquilli, a disposizione e con piena fiducia delle autorità. I bilanci parlano».