Atalanta, la conferma di Vojvoda: «Ho un accordo col club»

L’esterno kosovaro ha confermato di essere vicino al passaggio all’Atalanta

Mergim Vojvoda, esterno che ha appena terminato la stagione allo Standard Liegi, è un obiettivo dell’Atalanta. E a confermare il suo passaggio alla Dea è stato lo stesso calciatore kosovaro, in una intervista a Gazeta Olle.

«I dirigenti del club sono venuti due o tre volte in Belgio per me. Ho già raggiunto un accordo con loro ed è prevedibile che adesso siano le due società a trovare un’intesa. Lunedì si saprà tutto, è quello il giorno nel quale ci sarà la riunione finale tra i due club».