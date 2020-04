Atalanta, Lippi ti esalta: «Una delle cose più belle successe in Italia»

Marcello Lippi esalta l’Atalanta: ecco le parole dell’ex commissario tecnico della Nazionale sui nerazzurri

Marcello Lippi esalta l’Atalanta. In un’intervista a L’Eco di Bergamo, l’ex ct campione del Mondo nel 2006 tesse le lodi dei nerazzurri.

LIPPI – «Non ho rimpianti per quanto fatto da allenatore dell’Atalanta. Quella fu un’annata fantastica, da tutti i punti di vista. Per me è valsa il passaggio al Napoli e poi alla Juventus e poi mi ha regalato tante soddisfazioni: battemmo la Juve, due volte la Fiorentina, frequentammo l’alta classifica e sfiorammo l’Europa. l’Atalanta di oggi è semplicemente una delle cose più belle successe in Italia negli ultimi anni. È un piacere vederla giocare e chiunque guardi una sua partita, non può che tifarla. È il frutto dell’organizzazione e del lavoro di società e allenatore».