Atalanta, Marino: «Importante vincere oggi. Zapata? Quando sarà pronto...»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro il Genoa

PARTITA – «E’ importante vincere come ogni domenica, ripeto quello che ho detto in passato e cioè che ci sono mancati i tre punti per episodi particolari. Andiamo in campo determinati come nelle ultime gare».

ZAPATA – «Si è detto tanto, è un giocatore importante per noi, ma oggi scendono in campo altri undici giocatori di valore, quindi quando sarà pronto lo aspettiamo. In questo momento è prematuro parlare del rientro».

CHAMPIONS – «Il cammino in Europa e campionato è talmente lungo, ogni gara è importante e giovedì prossimo affrontiamo il Leverkusen in casa loro e sarà una partita molto difficile. Ci renderà la vita difficile anche il Genoa che viene da diversi risultati positivi».