Atalanta Milan, Juric nel post gara: «Se c’era una squadra che meritava la vittoria quella oggi era l’Atalanta. Questa squadra meriterebbe di più»

Al termine di Atalanta Milan, disputato alla New Balance Arena di Bergamo, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni.

DOMINATO IN LUNGO E IN LARGO – «Abbiamo dominato in lungo e in largo, il Milan ha fatto un tiro in porta e 5/10 minuti nel secondo tempo. Se c’era una squadra che meritava la vittoria quella oggi era l’Atalanta. Questa squadra meriterebbe più punti di quelli che ha».

UN’OTTIMA PROVA – «Abbiamo fatto bene sia in fase di riconquista, anche in fase di palleggio. Penso che la squadra ha interpretato la gara in maniera giusta, dispiace che non stiamo facendo più punti».

