Atalanta-Milan, 37ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio domenica 13 maggio alle ore 18. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Atalanta-Milan: allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo, nerazzurri e rossoneri si sfidano nel 37° turno di Serie A, in una gara decisiva per la qualificazione in Europa League. La squadra di Gasperini (settima a 59 punti), insegue il Milan di Gattuso (sesto a 60) ma deve soprattutto tenere a bada la Fiorentina (ottava a 57). Orobici in ottimo stato di forma (sei turni utili consecutivi), Milan reduce dalla brutta sconfitta in finale di Coppa Italia a favore della Juventus. Nella gara d’andata, giocata il 23 dicembre a San Siro, l’Atalanta vinse 2 a 0 grazie alle reti di Cristante e Ilicic.

La partita in programma domenica 13 maggio 2018 alle ore 18 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport, e da Sky sui canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Atalanta-Milan potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Atalanta-Milan, probabili formazioni

Qui Atalanta: Gasperini ritrova Caldara (rientrante dalla squalifica) che torna al centro della difesa con Toloi e Masiello. A centrocampo, Hateboer e Gosens agiranno ai lati di Freuler e de Roon. Sulla trequarti, Cristante e Gomez dovrebbero agire alle spalle di Barrow. Qui Milan: Gattuso ha due dubbi principali; Montolivo e Locatelli per una maglia in cabina di regia, poi, il consueto ballottaggio per l’attacco, dove Kalinic, supportato da Suso e Calhanoglu, dovrebbe partire dal 1′.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

Atalanta-Milan, curiosità e statistiche

A Bergamo, sono 56 i precedenti in Serie A tra Atalanta e Milan : 13 le vittorie nerazzurre, 21 i pareggi e 22 i successi rossoneri.

tra e : 13 le vittorie nerazzurre, 21 i pareggi e 22 i successi rossoneri. Nelle ultime nove gare disputate in casa dell’ Atalanta , il Milan è sempre andato a segno.

, il è sempre andato a segno. L’ultimo confronto all”Atleti Azzurri d’Italia’ si è giocato un anno fa esatto (13 maggio 2017): terminato col risultato di 1-1, fece ottenere alla squadra orobica il ritorno in Europa dopo 26 anni.

Nelle ultime 5 giornate di campionato, l’ Atalanta ha conquistato 11 punti (3 vittorie e due pareggi); 8 invece quelli ottenuti dai rossoneri (2 vittorie, due pareggi e una sconfitta).

ha conquistato 11 punti (3 vittorie e due pareggi); 8 invece quelli ottenuti dai rossoneri (2 vittorie, due pareggi e una sconfitta). Media reti a confronto: orobici con 56 reti segnate e 37 subite (sesto miglior attacco e quinta miglior difesa); Milan con 50 gol fatti e 40 subiti.

Atalanta-Milan, l’arbitro della partita

Atalanta-Milan sarà diretta dall’arbitro Marco Guida di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Carbone e Fiorito, Ghersini designato quarto uomo. Al Var, Fabbri e Giallatini (assistente).

Dopo avervi fornito le info utili su come vedere Atalanta-Milan in streaming e in diretta tv, l’appuntamento è per domenica 13 maggio 2018 su Calcionews24.com per la diretta della partita.