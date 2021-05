Atalanta, Muriel fa sognare i tifosi: «Voglio vincere lo scudetto a Bergamo»

Luis Muriel ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia dell’Atalanta

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ai microfoni di ESPN Colombia ha fatto sognare i tifosi nerazzurri fissando l’obiettivo scudetto con la Dea.

«La società ha fatto passi da gigante negli ultimi anni sia per quanto riguarda i risultati nazionali in campionato sia a livello europeo. Adesso siamo tutti concentrati per l’obiettivo del secondo posto. A livello personale posso dire che all’Atalanta sono riuscito ad esprimermi come mai mi era accaduto da altre parti. Ho già fatto molti gol ma voglio rimpinguare il mio bottino. Futuro? Prima di tutto dico che qui a Bergamo sto benissimo. Mi piacerebbe restare e lottare per vincere lo scudetto il prossimo anno».