Infortunio Petagna, operazione riuscita: i tempi di recupero

Infortunio Petagna, stagione finita per l’attaccante dell’Atalanta: riuscita l’operazione alla schiena, stop di due settimane

Stagione terminata con due turni di anticipo per Andrea Petagna. L’attaccante dell’Atalanta oggi è stato operato a Milano di ernioplastica laparoscopica dal professor Sansonetti: l’operazione è perfettamente riuscita ma il calciatore non potrà tornare ad allenarsi prima fine maggio. Salterà, dunque, le ultime due gare di Serie A e tornerà arruolabile per il ritiro estivo della formazione di Gian Piero Gasperini. Infortunio Petagna, le ultime…

Ecco il comunicato diramato dalla Dea tramite il sito ufficiale: «Andrea Petagna è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica laparoscopica per sport ernia. L’operazione è stata eseguita dal professor Sansonetti presso la Casa di Cura Igea di Milano. Petagna verrà dimesso domani e, dopo due settimane di riposo, riprenderà gradualmente l’attività».