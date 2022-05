Atalanta, occhi su Kouamé: si pensa a uno scambio con la Fiorentina

Calciomercato Atalanta: i nerazzurri pensano a Kouamé per rinforzare l’attacco. Ipotesi scambio con la Fiorentina

Per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, l’Atalanta starebbe guardando con attenzione a Christian Kouamé di rientro alla Fiorentina dopo il convincente prestito all’Anderlecht. E secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Dea potrebbe anche proporre uno scambio ai viola.

Il club toscano è infatti alla ricerca di un portiere e i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Gollini che non verrà riscattato dal Tottenham. Non è detto, però, che i due affari non si concretizzino in maniera slegata.