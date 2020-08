Atalanta, oggi ripartono gli allenamenti in vista della Champions League: dopo due giorni di riposo la Dea scende di nuovo in campo

L’Atalanta torna in campo oggi pomeriggio per riprendere gli allenamenti in vista della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

La squadra di Gian Piero Gasperini – dopo due giorni di riposo al termine del campionato – riprenderà i lavori a Zingonia nella giornata odierna. Da monitorare le condizioni di Pierluigi Gollini, uscito per un trauma al ginocchio nella sfida contro l’Inter.