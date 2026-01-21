Atalanta, Palladino nel post partita: «Dobbiamo tutti metterci qualcosa in più. Poca concretezza? Ecco cosa penso»

Atalanta, le dichiarazioni di Raffaele Palladino nel post gara della sfida di Champions League contro il Athletic Bilbao. Le parole

Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto nel post gara della sfida valida per la settima giornata di Champions League 2025/2026 contro l’Athletic Bilbao. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.

PAROLE – «Loro da due mezze occasioni sono andati in vantaggio, questa è la Champions. Poca concretezza? Abbiamo anche noi le nostre colpe ma quando perdi una partita del genere forse è mancanza di lucidità e di attenzione. Nel primo tempo siamo stati in controllo e poi siamo calati, non riuscivamo più a trovare le nostre giocate»

ANALISI – «Difficile da spiegare una partita del genere. Abbiamo sbloccato la gara, potevamo andare sul 2-0 e all’intervallo ci siamo detti di restare in partita. Siamo entrati bene e poi inspiegabilmente questo gol ci ha dato una mazzata. Abbiamo preso gol che non prendiamo noi, è stato un blackout. Non so perché accade, parlo con i ragazzi e non ci dormo la notte su questo. Dobbiamo capire certi momenti e starci dentro. In Champions certi errori li paghi, c’è rammarico. Dobbiamo tutti metterci qualcosa in più»

