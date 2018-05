Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato della sua squadra e dell’allenatore Gian Piero Gasperini

Con la seconda qualificazione consecutiva in Europa League, l’Atalanta non è più una sorpresa del calcio italiano. Il presidente nerazzurro Antonio Percassi, parlando della stagione e degli obiettivi del club, ha dichiarato: «Siamo tutti pronti, prendere parte all’Europa merita un ulteriore sforzo. La stagione è stata entusiasmente col settimo posto in Serie A e la semifinale di Coppa italia. Anche in Europa abbiamo fatto bene. Il calcio è sempre stato di buona qualità e l’Atalanta sta diventando un modello da seguire, un mix di orgoglio e senso di appartenenza che di solito è difficile da trovare nelle province. C’è un’atmosfera speciale qui» le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport.

Percassi ha poi proseguito parlando dell’allenatore e dei singoli: «C’è sempre stato un ottimo rapporto con Gasperini e abbiamo bisogno solo di poche parole per capirci. Stiamo anche pensando di estendere il suo contratto. Mercato? Josip Ilicic e Papu Gomez rimangono qui, non sono in vendita. Siamo concentrati su giovani giocatori come Pessina, Valzania e Kulusevski. Gianluca Mancini è il nuovo Mattia Caldara».