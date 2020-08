Atalanta, presentata la nuova maglia per la stagione 2020/2021 – FOTO

L’Atalanta ha pubblicato attraverso i propri canali ufficiali la nuova maglia per la stagione 2020/2021 di Serie A. Il club bergamasco ha optato per la tradizionale maglia a righe nerazzurre (però però più strette rispetto alla scorsa stagione).

Nel colletto appare inoltre la scritta “la maglia sudata sempre” per indicare l’energia che i giocatori metteranno in campo durante le partite di campionato e quelle europee.

Dalla Champions… alla Champions! 👕 La nostra 1ª maglia gara #ChampionsLeague 2020-2021 by @JomaItalia! 😍

From the #UCL… to the #UCL! 🌟 Our new home @ChampionsLeague shirt by @JomaSport! 🔥

⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 #Back2Back pic.twitter.com/qgHEATwnjl

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 19, 2020