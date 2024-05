Roby Facchinetti: «Per l'Atalanta rischio un infarto ogni volta»

Le parole di Roby Facchinetti, membro dei Pooh e grande tifoso dell’Atalanta sulla vittoria della Dea dell’Europa League

Tifoso atalantino, felicissimo per ieri sera e non solo, Roby Facchinetti, componente dei Pooh, è stato intervistato dal Corriere della Sera.

TIFOSO – «Ho visto la mia prima partita a 5 o 6 anni, portato allo stadio da zio Silvio, grande tifoso atalantino. Lì ho capitio che una partita di calcio è il più grande spettacolo del mondo».

ANCHE I CANTANTI HANNO I FAN – «Sì, ma quando tifi davvero una squadra c’è qualcosa in più. La gente è scatenata».

CHAMPIONS – «Io quando i calciatori fanno azioni straordinarie, come è successo soprattutto nelle ultime partite, ho il cuore che va al massimo, rischio un infarto ogni volta. E poi urlo, sia quando succede qualcosa di bello ma anche per il disappunto. Anche se l’Atalanta ci ha regalato ultimamente solo grandi soddisfazioni: oh siamo in Champions, ma cosa vogliamo? Io me li ricordo i campionati in cui bisognava lottare all’ultima partita per tornare in A».

CANTARE PER LA DEA – «Se qualcuno mi chiama io rispondo: sono pronto per festeggiare».