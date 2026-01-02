Atalanta Roma, Gasperini alla vigilia: «Ritornare a Bergamo momenti fantastici. Sulla sfida di domani dico una cosa...»

Atalanta Roma, Gasperini in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la Dea. Una partita molto particolare per il tecnico

Gasperini prepara il ritorno a Bergamo da ex. E proprio la sfida della sua Roma in casa dell’Atalanta è stata oggetto della conferenza stampa di vigilia.

RITORNO A BERGAMO – «Sono contento di ritornare in una città che mi ha dato tanto. Ho lasciato la squadra nel punto più alto possibile e molto ricca. Ma sono contento di essere qui a Roma».

ROMA – «A livello di influenza abbiamo recuperato alcuni giocatori. Pisilli dovrebbe essere a disposizione come Hermoso. Pellegrini out, da valutare Wesley».

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

DYBALA – «A me piace quando segna e fa fare gol quindi la sua posizione è quella.

RASPADORI – «Non è un nostro giocatore. Dovete chiedere in Spagna. Siamo competitivi e dobbiamo inserire giocatori solo in grado di alzare il livello».