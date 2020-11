Atalanta, Ruggeri: «Emozione inspiegabile per l’esordio in Serie A»

Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, ha commentato l’esordio in Serie A contro l’Inter

«È un’emozione inspiegabile, in due giorni ho esordito in due competizioni importanti. Sono felice perché tutti mi stanno dando fiducia. Ho fatto tanti sacrifici, ringrazio chi ha creduto in me. Sono contento, è un traguardo che tutti sognano. Adesso arriva sia il bello che il difficile, c’è tanto da lavorare: con un mister così si può solo che migliorare”.