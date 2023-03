Ruggeri Super Sayan come Goku: la parodia social dell’Atalanta a tema Dragon Ball Z

La parodia social dell’Atalanta nei confronti di un Matteo Ruggeri versione Goku Super Sayan: il tutto a tema Dragon Ball Z

La maggior parte della gente ama Dragon Ball Z, e costoro almeno una volta nella loro infanzia hanno sognato di diventare Super Sayan come Goku. In casa Atalanta colui che è riuscito a trasformare questo sogno in realtà è stato l’esterno Matteo Ruggeri.

Per eseguire una partita così perfetta come quella contro l’Empoli aveva bisogno di diventare il leggendario Super Sayan, e la società nerazzurra tramite il suo profilo Instagram ha caricato un video dove lo stesso Ruggeri, magicamente, si trasformava nel biondo più famoso al mondo: con tanto di intro “Il Falso Goku”.