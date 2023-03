Atalanta, Ruggeri: «Nel mio cuore il debutto in Champions. Ora penso a crescere»

Le parole del giovane esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri tra ricordi di Champions e voglia di continuare a crescere

All’evento targato Atalanta Esports, l’esterno nerazzurro Matteo Ruggeri si è raccontato così ai canali ufficiali nerazzurri: tra ricordi europei, crescita e obiettivi stagionali.

DEBUTTO CHAMPIONS LEAGUE – «Il mio debutto in Champions League con l’Atalanta è stato contro il Liverpool nonostante non sia stato dei migliori. Rimane comunque un momento indimenticabile ed emozionante».

CRESCITA – «La mia prima partita in campionato è stata alla fine di quella settimana, come titolare, però mi stavo abituando al contesto della prima squadra: quindi non sono riuscito a trovare difficoltà da quel punto di vista. Ora cerco di crescere e migliorare il più possibile».