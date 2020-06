Atalanta-Sassuolo in tv e streaming: dove vederla

L’Atalanta ospita il Sassuolo nel recupero della 25ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming

I recuperi della 25ª giornata di Serie A proseguono con il recupero del Gewiss Stadium fra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Sassuolo di Roberto De Zerbi, match che mette in palio punti pesanti per zona Champions e zona Europa League. I Bergamaschi sono in 4ª posizione con 48 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulla Roma e 6 di ritardo dall’Inter, gli emiliani occupano l’11°posto assieme al Cagliari a quota 32, e distano 6 lunghezze dal Verona, settimo. Atalanta-Sassuolo: la partita si giocherà domenica 21 giugno 2020, a porte chiuse, al Gewiss Stadium di Bergamo, con fischio d’inizio alle ore 19.30. La gara sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio. Ad occuparsi della telecronaca sarà Maurizio Compagnoni, con il supporto di Luca Marchegiani al commento tecnico.

Clicca qui per le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

