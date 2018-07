Calciomercato Atalanta, Schmidt ceduto in prestito al Rio Ave

L’Atalanta ha ceduto in prestito con diritto di riscatto il centrocampista brasiliano Joao Schmidt ai portoghesi del Rio Ave.

L’Atalanta ha iniziato da pochi giorni il ritiro in vista della prossima stagione che la vedrà impegnata, come in quella precedente, anche in Europa League. Mentre la squadra ha iniziato la preparazione atletica, la dirigenza della Dea sta lavorando sul fronte calciomercato tra cessioni e acquisti. Qualche minuto fa è stata ufficializzata la cessione in prestito, con diritto di riscatto, del centrocampista Joao Schmidt al Rio Ave. La società portoghese ha annunciato il nuovo arrivo sui propri profili social. Il giocatore venticinquenne lascia, dunque, l’Atalanta dopo solo un anno dal suo arrivo in Italia, in cui ha collezionato solo una presenza in Coppa Italia contro il Sassuolo.