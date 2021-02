Atalanta, sei punti in cinque partite: cosa si è inceppato nella Dea?

L’Atalanta ha conquistato appena sei punti nelle ultime cinque partite, oggi si è fatta rimontare tre gol: cosa si è inceppato?

Alzi la mano chi, dopo i tre gol in sei minuti segnati dall’Atalanta, immaginava di rivivere lo 0-7 della Dea contro il Torino del 25 gennaio dell’anno scorso. Quasi tutti erano sicuri che la partita fosse indirizzata verso un destino ben preciso e che difficilmente i granata l’avrebbero potuta rimettere in discussione. Invece il Toro torna a casa con un punto dopo una pazzesca rimonta culminata con il 3-3 di Bonazzoli.

Per i bergamaschi si tratta del terzo pareggio nelle ultime cinque partite, dove hanno raccolto appena 6 punti e che hanno causato l’allontanamento della Dea dalle zone nobili della classifica. Cosa si è inceppato nella macchina (quasi) perfetta di Gasperini? L’Atalanta aveva cominciato il 2021 con quattro vittorie, 15 gol fatti e 3 subiti, poi il pareggio contro il Genoa ha, di fatto, spento l’interruttore. Da lì un altro pareggio contro l’Udinese, la bella vittoria a San Siro contro il Milan e la sconfitta contro la Lazio.

Qualcosa si è sicuramente inceppato: tra l’infortunio di Hateboer e un po’ di fisiologica stanchezza Ilicic e compagni hanno rallentato fino a quasi frenare ma il calendario non permette soste di alcun tipo: mercoledì in palio c’è una finale di Coppa Italia ed eventuali cali di concentrazioni come quello di questo pomeriggio sarebbero fatali.