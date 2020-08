Atalanta, su Colley ci sono Genoa e Parma

Calciomercato Atalanta: il Genoa e il Parma sarebbero sulle tracce del giovane Colley

L’Atalanta lavora per la prossima stagione e pensa anche alle cessioni. Nella lista dei partenti c’è anche l’attaccante Ebrima Colley, che potrebbe andare via in prestito per fare esperienza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sul gambiano classe 2000 ci sarebbero il Genoa e il Parma. Il d.s. del Grifone Faggiano, che aveva già trattato il calciatore al tempo dei ducali, starebbero trattando con l’Atalanta per accaparrarsi Colley.