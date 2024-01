Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Udinese: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Udinese. La Dea torna in campo dopo la sosta (non ha giocato con l’Inter per la Supercoppa Italiana) dovrà affrontare i friulani. I nerazzurri sono in un ottimo momento di forma e vogliono continuare a correre per lottare nella zona Europa. Dall’altra parte Cioffi vuole dare un segnale dopo il punto conquistato nelle ultime tre gare: Lazio, Fiorentina e Milan. I bianconeri vogliono allontanarsi dalla zona rossa. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

Atalanta-Udinese: orario e dove vederla

Atalanta-Udinese sarà l’anticipo del sabato della ventitresima giornata della Serie A, la terza del girone di ritorno. Al Gewiss Stadium, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 15 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.