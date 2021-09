Atalanta Young Boys, Lefort: «Siamo la sorpresa d’Europa, non sottovalutateci»

Il difensore dello Young Boys Jordan Lefort sfida l’Atalanta in vista del match di Champions League

Jordan Lefort, difensore dello Young Boys, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha lanciato il guanto di sfida all’Atalanta in vista del match di domani in Champions League.

SORPRESA – «Siamo la sorpresa e soprattutto in casa, grazie al campo sintetico che è perfetto per sviluppare calcio, giochiamo alla grande. Così è complicato per tutti vincere a Berna: Ronaldo ci ha perso due volte su due, tra Juve e Manchester. Non so come potrà andare il resto del girone, ma con un’altra vittoria credo che arrivare almeno terzi per rimanere in Europa sia probabile».

ATALANTA – «Siamo molto organizzati e giochiamo un calcio sorprendente. So che i nerazzurri hanno un bel collettivo e sviluppano un gioco molto offensivo, ma consiglio loro di non sottovalutarci…».

MIRACOLO YOUNG – «Merito di Stephane Chapuisat e Christoph Spycher, dirigenti illuminati. Con loro siamo passati dall’aver un solo giocatore in nazionale ai cinque delle ultime convocazioni del c.t. Yakin e giochiamo la Champions».