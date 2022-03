Atletico Madrid, Cerezo furioso: «Simeone al PSG? Falso. Sempre qualcosa di cui parlare...»

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha risposto alle domande sul presunto passaggio di Simeone al PSG

Come riportato da AS, il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha risposto stizzito alle domande dei giornalisti, presenti al pranzo pre Champions dei colchoneros, in merito al passaggio di Simeone al PSG.

LE PAROLE – «Avete sempre qualcosa di cui parlare, altrimenti sareste a casa. Avete sempre qualcosa da raccontare, anche se è falso. Simeone ha una partita molto importante da preparare, questo è ciò che conta per lui e per noi adesso».