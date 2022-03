Atletico Madrid, Cerezo: «Real ai quarti? Meglio in finale, la terza volta quella buona»

Il presidente dell’Atletico Madrid Cerezo ha parlato dopo il passaggio del turno in Champions League

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ai microfoni di Cadena Cope ha parlato dopo il passaggio del turno in Champions League commentando il possibile incrocio ai quarti con il Real.

LE PAROLE – «Il sorteggio dei quarti e trovare magari il Real Madrid? Beh, se devo essere sincero, mi piacerebbe sfidare il Real Madrid direttamente in finale. Magari la terza volta è quella buona per noi… Abbiamo già avuto delle esperienze in tal senso, quindi. Ad ogni modo l’importante è essere passati ed esserci al sorteggio e dovremo rispettare quello che accadrà. Bello comunque che ci siano le due squadre spagnole».