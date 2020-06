Atletico Madrid, Cerezo: «Siamo in grado di vincere la Champions League»

Cerezo nutre grandi ambizioni per il suo Atletico Madrid: le parole del presidente sul percorso dei colchoneros in Europa

Enrique Cerezo non si pone limiti in Champions League. Ecco le dichiarazioni del numero uno dell’Atletico Madrid ad AS.

«Siamo speciali. Siamo in grado di vincere la Champions League senza spettatori sugli spalti: quest’anno potrebbe essere il nostro anno. Nel campionato spagnolo abbiamo una situazione difficile, ma in Champions League è tutto molto buono. Vogliamo arrivare alla finale, mancano solo alcune partite. Simeone è calmo e sicuro di ciò che sta facendo. Sono convinto che potrà portarci tra le prime quattro».