Diego Simeone, ritorno al passato: selfie con la Torre a Pisa – FOTO

Reduce dalla vittoria del suo Atletico Madrid sul Rayo Vallecano, Diego Simeone si è concesso una vacanza in Italia: ecco il selfie a Pisa con la Torre

Qualche giorno di relax per Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid e grande ex di Inter e Lazio. Sabato i colchonerosi hanno vinto 1-0 in Liga contro il Rayo Vallecano e il Chiolo si è concesso una mini-vacanza in Italia: ieri ha visto dal vivo Fiorentina-Chievo all’Artemio Franchi, con protagonista il figlio Giovanni. Ma non solo…

Su Instagram, Simeone ha pubblicato un selfie insieme alla moglie direttamente da Pisa, sotto la Torre. «Ripassando alcuni pezzi della mia storia, che bei ricordi!», la didascalia. Sì, un ritorno al passato per l’argentino: prima dell’avventura al Siviglia, nel periodo 1990-1992 ha giocato con la casacca nerazzurra del Pisa.