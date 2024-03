Atletico Madrid Inter, Simeone: «Ecco le condizioni di Griezmann»

Diego Simeonem allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato di come sta Antoine Griezmann in vista dell’Inter

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato di vari argomenti in conferenza stampa tra cui le condizioni di Griezmann in vista della sfida contro l’Inter.

GRIEZMANN – «Per domani non sarà a disposizione, non sappiamo se ci sarà contro l’Inter, altrimenti tornerà per il Barcellona».

GIMENEZ – «È un giocatore molto importante per noi, ogni volta che è bravo la squadra ha una sicurezza difensiva migliore e abbiamo bisogno di lui».

AMBIZIONE – «L’ambizione è una cosa bella, avere obiettivi importanti… Tutti i ragazzi vogliono vincere, nel quartiere con i tuoi amici vuoi vincere, l’ambizione c’è sempre».

OBIETTIVI – «Sono un uomo del club, prima di tutto ci sono sempre le priorità del club».