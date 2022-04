Atletico Madrid, Oblak: «Con 30' in più City battuto...»

Il portiere dell’Atletico Madrid Oblak ha commentato il pareggio contro il Manchester City

Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, ai microfoni della UEFA ha commentato il pareggio per 0-0 contro il Manchester City che è costato la qualificazione in Champions ai Colchoneros.

DOPPIO CONFRONTO – «Abbiamo dato tutte le nostre forze e potevamo vincere. Nella prima partita sono stati molto più forti di noi, ma in questa gara abbiamo giocato meglio. In due partite abbiamo avuto più occasioni di loro, ma non siamo riusciti a trasformarle in gol».

30′ IN PIU – «I nostri fan ci hanno supportato molto, ci hanno aiutato molto. Penso che la partita con il Manchester City avrebbe potuto avere esito diverso col nostro successo se fosse durate 30 minuti in più. Non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo dato tutto al cento per cento».