Atletico Madrid, Simeone: «Veder giocare il Liverpool è piacevole»

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Liverpool

Conferenza stampa di Diego Simeone. Il tecnico dell’Atletico Madrid ha analizzato la sfida di domani con il Liverpool.

CONDIZIONE – «Nei prossimi 17 giorni giocheremo molte partite. La sosta è stata un bene per chi è rimasto indietro di condizione. Chi ha giocato è rientrato tra mercoledì e giovedì. Domani abbiamo un altro allenamento e capiremo come stanno Giménez, Llorente e Cunha, che da ieri si stanno allenando comunque molto bene».

CALENDARIO – «Dobbiamo occuparci delle partite che dobbiamo giocare da domani. Non abbiamo alcun peso ed è inutile dare un parere, tanto chi di dovere deciderà per conto suo come ha sempre fatto. Ci sono tante partite da giocare, io devo occuparmi di far stare bene i miei giocatori».

RISPOSTA A KLOPP – «Niente, niente».

PARTITA – «Penso che Chelsea, Manchester City e Liverpool stiano attraversando un periodo fantastico. Guardare tutti e tre giocare in modo diverso è piacevole. Il Liverpool ha dinamismo, velocità, è molto forte in area, nell’uno contro uno, lascia spazi senza paura in difesa e allo stesso tempo è pericoloso in contropiede. Van Dijk ha ridato la sicurezza che era mancata l’anno scorso. Cercheremo di portare la partita dalla nostra parte, cercando di sfruttare i loro limiti «

SUAREZ – «Luis è un giocatore fondamentale per il nostro modo di giocare . Non vede l’ora di giocare, come tutti quelli che sono rientrati dalle Nazionali e non».

SALAH – «Un calciatore straordinario che da anni fa grandi cose in Premier League e in Champions».