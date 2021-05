Atletico Madrid, Simeone: «Il Barcellona ha cercato di punirci»

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Barcellona

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni.

«La partita che avevamo immaginato è accaduta. Abbiamo pressato, recuperato palloni e avuto diverse occasioni, come quella di Carrasco. Continua il grande lavoro della squadra, partita dopo partita, e continuerà fino al fine del campionato. Abbiamo fatto una buona partita, il Barcellona ha cercato di punirci soprattutto nella ripresa. Koeman sta facendo un ottimo lavoro: ha vinto la Coppa del Re e sta lottando per il campionato. Ho solo chiesto ai giocatori di giocare, di essere sé stessi e loro l’hanno fatto. Il successo sta nel poter competere ogni anno, come facciamo noi».