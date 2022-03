Atletico Madrid, Simeone: «Il ricordo della rimonta della Juve ci è servito»

L’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone ha commentato la vittoria contro il Manchester United

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria per 1-0 all’Old Trafford contro il Manchester United in Champions League.

PARTITA – «C’è un lavoro grandissimo dietro questa vittoria. In Liga le cose non vanno come vogliamo, mentre in Champions abbiamo iniziato a fare bene già a Porto. All’andata, contro il Manchester United avevamo fatto bella figura e oggi abbiamo fatto una grandissima gara, facendo il gioco che volevamo e portando loro a non fare quello che volevano fare».

RIMONTA JUVE – «La squadra oggi ha lavorato bene e ha concesso poco a loro, forse solo all’inizio quando eravamo con il 5-3-2 e ci facevano cross da ogni parte, ma abbiamo cambiato subito. Mi sono ricordato la partita contro la Juventus in Champions. All’andata vincemmo 2-0, ma al ritorno la Juve iniziò ad attaccare subito e perdemmo 3-0. Quella sconfitta ci è servita ancora».