Napoli, pubblico da Champions per ritrovare punti e gol

Napoli-Chievo Verona avrà un pubblico da grandi occasioni: in cinquantamila saranno al San Paolo per sostenere Sarri, che deve ritrovare la verve dei suoi attaccanti

Oggi il Napoli gioca contro il Chievo in casa e ha bisogno di una vittoria per rimanere a una distanza ottimale dalla Juventus e non consegnarle già lo Scudetto. La squadra di Maurizio Sarri ha bisogno di tornare a fare gol, perché le statistiche recenti non sono dalla parte degli azzurri: nelle ultime quattro partite sono arrivati solamente quattro gol, di cui due nella sconfitta con la Roma (uno, quello di Mertens, a partita quasi finita). Il Napoli, da marzo in avanti, ha segnato pochissimo e solamente una volta ha vinto, in casa contro il Genoa grazie al colpo di testa di Raul Albiol, un difensore. L’attacco si è fermato a Cagliari, in quel roboante cinque a zero che sembrava lanciare Sarri e i suoi verso lo Scudetto.

Attacco Napoli, numeri non da Scudetto

Per trovare la condizione giusta servirà anche un gran pubblico e oggi al San Paolo sono attesi molti spettatori. Si parla di cinquantamila presenze a Fuorigrotta, numeri quasi da Champions League in una partita che, senza nulla togliere al Chievo, non è di cartello. Gli azzurri vengono da un mese tribolato: Dries Mertens e Lorenzo Insigne hanno segnato con la Roma e si sono fermati, José Maria Callejon ha siglato l’ultimo gol a Cagliari, così come Marek Hamsik. In mezzo, il già citato gol di Albiol e una autorete goffa di Rogerio a Reggio Emilia. Quattro gol in quattro partite, mentre nelle quattro precedenti le reti erano state addirittura dodici. Qualcosa si è inceppato a Napoli, quel gol di Dybala al 93′ in Lazio-Juventus ha tolto certezze ai ragazzi di Sarri. Contro il Chievo, però, i moschettieri saranno tutti titolari: Hamsik, Insigne, Mertens e Callejon devono svoltare.